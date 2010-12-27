Чиновники Смольного отправятся в веселый евротур ради агитации футбольных фанатов

Смольный прорекламирует Петербург для европейских футбольных болельщиков

В Смольном готовят рекламно-агитационное путешествие по Европе с целью привлечь в Россию как можно больше футбольных болельщиков. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой на комитет по туризму.

Известно, что чиновники разработали мобильный инфоцентр о Северной столице и ее футбольной инфраструктуре. 14 ноября он отправится в большое европейское путешествие с Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. В ближайшее время инфоцентр побывает в Германии и Бельгии. Туристические зазывали будут охотиться на местных фанатов футбола в дни еврокубковых матчей. По словам организаторов акции, они хотят таким образом продвинуть Петербург как точку въезда и проживания болельщиков на ЧМ-2018.

Известно, что для работы мобильного инфоцентра будут привлечены средства частного инвестора. Государственные деньги на такую активность чиновники решили не тратить.