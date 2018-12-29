Чиновники Ленобласти предложили инновационные проекты после обучения в Сколково

Выпускники школы управления "Сколково" выдвинули разработки новых моделей по развитию инфраструктуры для завоевания первых позиций в птицеводстве.

В минувший вторник, 15 января, появилась информация о том, что работники администрации Ленобласти, в течение года проходившие обучение в Московской школе управления "Сколково", успешно прошли итоговую аттестацию. Экзаменатором выступил сам губернатор области Александр Дрозденко.

Все представленные проекты высокотехнологичны, имеют стартовую проработку. Сегодня мы определяем, насколько они реальны для Ленинградской области, оцениваем их целесообразность и соответствие нашим задачам. Ещё ни один субъект Российской Федерации так экспериментально не подходил к вопросам эффективного развития. Алескандр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Также стоит обратить внимание на то, что выпускники школы управления "Сколково" выдвинули разработки новых моделей по развитию инфраструктуры для завоевания первых позиций в птицеводстве. Они также обсудили возможность создания общей базы услуг, по которой зарегистрированные в ней пользователи смогут узнать свой уровень здоровья.

Три лучших проекта реализуют в ближайший срок, остальные добавят в стратегию социально-экономического развития Ленобласти до 2030 года. Алескандр Дрозденко, губернатор Ленобласти

Источник: "Форпост"