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Чиновника Смольного задержали во время получения взятки
Сегодня, 14:53
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nadiputintseva
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Чиновника Смольного задержали во время получения взятки

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В Петербурге задержан сотрудник комитета по развитию предпринимательства при получении 100 тысяч

30 октября сотрудники «коррупционного» отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД нарушили спокойствие в Лицензионном управлении комитета Смольного. 30-летнего главного специалиста лицензионного контроля комитета Александра Шахрая застали за своим столом со ста тысячами рублей, которые за минуту до этого передал благодарный предприниматель.

На рабочем месте был проведен обыск. Предположительно, деньги были помечены.

По данным декларации о доходах Шахрай заработал за год 1,9 млн рублей. Он является собственником трех квартир, автомобиля BMW X3, раритетного “Москвича» и двух прицепов.

Следственный комитет поставил вопрос о возбуждении уголовного дела. 

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Теги: арестовали за взятку , взятка , новости спб
Категории: Новости СПб

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