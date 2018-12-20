Чиновник "Роскосмоса" назвал жителей хрущевок "скотобазой"

Станислав Жарков заявил, что "контингент из хрущевок" испортит новые дома.

В сети разгорелся скандал из-за высказывания руководителя отдела нормативно-правового обеспечения "Роскосмоса" Станислава Жаркова. Мужчина резко высказался о жителях хрущовок, назвав их "скотобазой". Об этом пишут "РИА Новости".

Жарков заявил, что "контингент из хрущовок" испортит новые дома, в которые переселяются люди по программе реновации. Пользователи интернета бурно отреагировали на это высказывание. Однако чиновник даже не подумал об извинениях, а продолжил в том же духе и даже перешел на оскорбления:

"Ты какая категория скотобазы из хрущевки: бухаешь, колешься, бросаешь мусор в подъезде, орешь по ночам или все сразу?" — написал он одному из комментаторов.

Россияне сделали вывод, что начальник департамента "Роскосмоса" начал брезговать землянами. Они посоветовали ему отправиться жить в космос, где "стерильно".

Другие предположили, что Жарков просто завидует, так как в ближайшее время у него не будет возможности переселиться в новый дом.

Но мы-то знаем, что двигала Станиславом лишь беспощадная зависть. @bazabazon

Ранее мы писали, что "Роскосмос" организует для туристов экскурсии вокруг Земли.

Фото: Instagram / szharkov