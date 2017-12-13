В Петербурге начальник отдела "Ленэнерго" задержан за крупную взятку

Петербургский чиновник принимал взятки в виде земельных участков.

В Санкт-Петербурге уличили в крупной взятке начальника отдела технологического присоединения Красносельского РЭС филиала ПАО "Ленэнерго". Выяснилось, что чиновник брал взятки за работу, которая входит в его обязанности. Уточняется, что взятки были не в виде денежных купюр, а в крупных земельных участках.

Сотрудниками полиции установлено, что подозреваемый действовал с помощью посредника. Также выявлено, что стоимость на момент передачи "вознаграждения" была около 800 тысяч рублей. В ответ на щедрый "подарок" чиновник пообещал жителю Ленинградской области заключить договор об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, и их фактическое присоединение.

Посредником являлся знакомый чиновника. В настоящее время ведутся следтвенные и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление возможных дополнительных эпизодов преступлений и способов легализации доходов.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки".