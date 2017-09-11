Каждый четвертый петербуржец испытывает стресс на работе

Почти четверг опрошенных петербуржцев испытывает стресс на работе каждый день. Самым распространенным способом бороться с напряжением у горожан является общение с друзьями.

В Петербурге один из самых высоких показателей стресса на работе. 23% участвующих в опросе петербуржцев признались, что каждый день испытывают стресс на работе. Это значительно выше общероссийского показателя – 18%. Северная столица вошла в тройку "стрессовых" городов.

Почти половина (49%) опрошенных петербуржцев переживают из-за большого объема работы. 40% испытывают стресс из-за несоблюдения сроков. А у 32% опрошенных проблемы из-за ссор с начальством.

Самым распространенным способом борьбы со стрессом назвали общение с друзьями – такой ответ дали 46%. Каждый пятый принимает успокоительное, а 16% ищут покой в алкоголе. Не так часто стресс пытаются победить общением с психологом и антидепрессантами.

Всего служба исследований HeadHunter опросила более 11,5 тысяч российских работников.