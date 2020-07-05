Четверо рабочих погибли при обрушении на стройке ТЦ в Кировской области

Об этом сообщил глава Зуевского района области Анатолий Кощеев

Площадь обрушения перекрытия строящегося одноэтажного здания торгового центра на улице Свердлова в Зуевке составила 250 квадратных метров при общей площади застройки в 7,5 тысяч квадратных метров. Под завалами оказались пять человек, четыре из них погибли, еще один пострадал.

Уточняется, что строительством здания занимался частный инвестор, получивший для этого все необходимые разрешения. По словам главы района, все работы осуществлялись в рамках закона.

Предварительной причиной обрушения могло стать нарушение в ходе строительных работ.

Видео: YouTube / БИЗНЕС Online