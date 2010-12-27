Четверо митингующих подростков продолжают находиться в Центре временного содержания в Петербурге

Остальных несовершеннолетних нарушителей направили домой.

Четверо подростков, задержанных в Петербурге во время проведения митинга сторонников Алексея Навального, по-прежнему остаются в отделениях полиции. Об этом сообщил детский омбудсмен по Петербургу Светлана Агапитова.

Напомним, что в результате несанкционированной акции протеста против пенсионной реформы было задержано несколько сотен человек. Среди них восемьдесят - несовершеннолетние. Правоохранительные органы привлекали родителей бунтовщиков с системой к ответственности. По данному делу было составлено 73 административных протокола.

Отметим, что жалоб на неправомерные действия сотрудников полиции от родителей не поступало. Большинство детей и подростков было сразу же после задержания передано в руки ответственных лиц. Тех, кого матери и отцы не смогли забрать оперативно, направили в Центр временного содержания. В настоящее время там располагаются четыре несовершеннолетних митингующих.

Фото: Piter.tv