Четыре жилых дома и магазин остались без воды из-за прорыва на Тамбасова

На дорогу вытекла холодная вода.

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что в Красносельском районе прорвало трубу с холодной водой. Об этом сообщает пресс-служба "Водоканала".

Инцидент произошел около дома № 36 на улице Тамбасова. Местные жители отмечают, что трубу прорвало около 7:30 утра.

Летом рвет трубы горячей, зимой - холодной. Логично. шутят местные жители.

В результате аварии ледяная вода затопила жилые дворы.

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Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк