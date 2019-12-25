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Четыре жилых дома и магазин остались без воды из-за прорыва на Тамбасова
Сегодня, 11:29
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IRINA_CHALKINA

Четыре жилых дома и магазин остались без воды из-за прорыва на Тамбасова

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На дорогу вытекла холодная вода.

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что в Красносельском районе прорвало трубу с холодной водой. Об этом сообщает пресс-служба "Водоканала".

Инцидент произошел около дома № 36 на улице Тамбасова. Местные жители отмечают, что трубу прорвало около 7:30 утра.

Летом рвет трубы горячей, зимой - холодной. Логично.

шутят местные жители.

В результате аварии ледяная вода затопила жилые дворы. 

Ранее мы сообщали о том, что ночью на Думской петербуржец отправил женщину "в накаут".

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк

Теги: красносельский район, прорвало трубу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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