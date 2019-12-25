Четыре жилых дома и магазин остались без воды из-за прорыва на Тамбасова

В воскресенье, 18 октября, стало известно о том, что в Красносельском районе прорвало трубу с холодной водой. Об этом сообщает пресс-служба "Водоканала".
Инцидент произошел около дома № 36 на улице Тамбасова. Местные жители отмечают, что трубу прорвало около 7:30 утра.
Летом рвет трубы горячей, зимой - холодной. Логично.
шутят местные жители.
В результате аварии ледяная вода затопила жилые дворы.
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Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк
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