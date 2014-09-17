Вице-премьер РФ призвал мобилизировать прием студентов под нужды экономики.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил актуализировать список наиболее востребованных профессий в стране. Соответствующее заявление чиновник сделал по завершении встречи правительства с представителями образовательной сферы РФ. По мнению эксперта, требуется обновить перечень наиболее необходимых специалистов и направлений подготовки в высших учебных учреждениях.

Прошу Минобрнауки с Минтрудом на основании прогноза развития рынка труда и тех исследований, о которых мы говорили, при участии отраслевых ведомств провести актуализацию перечня. Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Чиновник заметил, что на основании этого списка в России срочно ожидаются предложения кабинета министров по подходам по изменению контрольных цифр приема студентов. Чернышенко дал поручения представителям Минобрнауки, Минпромторгу, Минздраву, Минсельхозу и другим профильным органам власти поработать над корректировкой государственных заданий для отечественных вузов под нужды мобилизационной экономической системы.

Чернышенко поручил Минобрнауки до 15 мая определить потребности вузов в ПО.

Фото и видео: Правительство России