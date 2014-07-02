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Чернышенко поручил Минобрнауки до 15 мая определить потребности вузов в ПО
Сегодня, 16:03
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Чернышенко поручил Минобрнауки до 15 мая определить потребности вузов в ПО

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Вице-премьер РФ призвал обеспечить "бесшовных переход" на российское ПО.

Минобрнауки следует до 15 мая определить потребности российских вузов в отечественном программном обеспечении и оборудовании. Такое поручение профильному ведомству дал вице-премьер страны Дмитрий Чернышенко в рамках встречи правительства с представителями сферы высшего образования. Чиновник считает, что кабмин должен обеспечить "бесшовный переход" на альтернативный софт.

Рассчитываем на поддержку отрасли, чтобы были льготные тарифы. Общая задача - то, на чем будут обучаться наши студенты и в будущем будут работать, ответственность огромная. Образовалась, по сути дела, пустая ниша.

Дмитрий Чернышенко, вице-премьер РФ

Напомним, что до 1 июня 2022 года Минцифры внесет в российское правительство предложения, которые обеспечат исчерпывающий набор мер по полному импортозамещения программно-аппаратного комплекса вузов. В частности, в этом перечне должны оказаться облачных хранилища данных.

Чернышенко призвал комплексно подойти к созданию рабочих мест для выпускников вузов.

Фото и видео: Правительство России

Теги: дмитрий чернышенко, минобрнауки, отечественное по, программное обеспечение
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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