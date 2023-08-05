В центре Петербурга произошел пожар в доме 1913 года постройки

Возгорание началось на чердаке исторического здания на Старо-Петергофском проспекте. На месте работают экстренные службы.

В исторической части Санкт-Петербурга произошел пожар в здании начала XX века. Возгорание зафиксировали в доме, построенном в 1913 году, на Старо-Петергофском проспекте.

По предварительной информации, огонь возник на чердачном помещении. После сообщения о пожаре к зданию прибыли экстренные службы, специалисты приступили к ликвидации возгорания.

Из-за работы пожарной техники на прилегающей улице возникли затруднения для движения транспорта. Информация о площади пожара и возможных пострадавших уточняется.

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Фото: Piter.TV