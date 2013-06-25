Чемпионат по триатлону перекроет съезд с КАД на ЗСД

В воскресенье, 17 июля, съезд с внутреннего кольца КАД на ЗСД в сторону Богатырского проспекта будет перекрыт в период с 03:30 до 14:00 дня.

В Петербурге съезд на КАД с ЗСД полностью перекроют из-за открытого чемпионата по триатлону "Медный всадник". Об этом в среду, 13 июля, рассказали в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В воскресенье, 17 июля, съезд с внутреннего кольца КАД на ЗСД в сторону Богатырского проспекта будет перекрыт в период с 03:30 до 14:00 дня.

Участникам предстоит проплыть 1,9 км, проехать на велосипеде 90 км и пробежать 21,1 км. Плавательный этап гонки будет проводиться на Гребном канале, велоэтап состоится на ЗСД, а беговой этап будет состоять из двух кругов по Крестовскому острову и ЦПКиО им. С. М. Кирова на Елагином острове.

Ранее мы сообщали, что движение по трассе "Кола" полностью перекроют во время разводки моста через Свирь 14 июля.

Фото: phxere

