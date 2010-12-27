Чемпионат мира по парусному спорту в классе RS:X среди юниоров

Целую неделю в августе Финский залив будет заполнен виндсёрферами, приехавшими в Петербург побороться за мировое первенство.

Соревнования будут проходить в Петербурге впервые. Организаторы подошли к этому с полной ответственностью и пообещали устроить спортивный праздник не только для участников, но и для зрителей. Чемпионат по парусному спорту пройдёт с 4 по 10 августа в Парке 300-летия. Спортсмены для участия в чемпионате должны будут внести стартовый взнос от 500 до 1000 рублей. Эти деньги перечислят благотворительному фонду AdVita.

Место: Парк 300-летия Санкт-Петербурга (Приморский просп., д. 74)

Цена: Бесплатно

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Яхт-клуб Санкт-Петербурга