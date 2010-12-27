Чеченца-рецидивиста нашли мертвым в парадной на Тимуровской улице

Мужчина умер через день после освобождения из колонии.

В Калининском районе найден труп уроженца Чечни. Об этом сообщает "Конкретно.ру".

По данным АН "Оперативное прикрытие", тело 35-летнего мужчины с признакам насильственной смерти нашли 24 марта около 4 часов утра в парадной дома на Тимуровской улице. У погибшего на лице были следы запекшейся крови.

В результате проверки было установлено, что мужчина родился в Грозном в 1984 году. Был судим за неуплату алиментов, кражу и хранение наркотиков. О произошедшем в правоохранительные органы сообщил 33-летний местный житель, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков.



При себе у погибшего мужчины имелись паспорт и справка об освобождении из колонии.