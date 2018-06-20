Частные детские сады Ленобласти получат поддержку из регионального бюджета

Поддержка в виде компенсации из бюджета дает возможность предпринимателям развития бизнеса за счет увеличения клиентов, а для родителей — существенно уменьшает размер оплаты.

Об этом социальным предпринимателям Ленинградской области рассказали на семинаре, организованном "Фондом поддержки предпринимательства и промышленности Ленинградской области, микрокредитная компания".

Региональная компенсация за содержание детей в частных дошкольных учреждениях с 1 июня 2019 года будет увеличена до 18 тысяч рублей за одного ребенка. Ее могут получить родители, чей ребенок посещает частный детский сад. Обязательным условием выделения этой субсидии является наличие у учреждения лицензии на реализацию программ дошкольного образования.

Средняя стоимость содержания ребенка в частном детском саду составляет порядка 23 тысяч рублей в месяц. Поддержка в виде компенсации из бюджета дает возможность предпринимателям развития бизнеса за счет увеличения клиентов, а для родителей — существенно уменьшает размер оплаты. Кроме того, оплата услуг в лицензированном частном детском саду дает право на получение налогового вычета.

Развитие предпринимательства в сфере дошкольного образования решает важную социальную задачу по обеспечению местами в детских садах. Сегодня в Ленинградской области созданы и работают 13 частных дошкольных образовательных учреждений.

В рамках семинара профильные эксперты проконсультировали социальных предпринимателей о порядке прохождения лицензирования, а также о требованиях, предъявляемых к разработке образовательных программ, соблюдению санитарно-эпидемиологических норм и требований пожарной безопасности.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО