Часть дома напротив Новой Голландии продадут за 147 млн рублей

Помещения находятся в доме Ф. В. Кранкенгагена, в котором ранее работал государственный керамический институт.

Часть дома напротив Новой Голландии на набережной Адмиралтейского канала, продадут за 147 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба АО "Российский аукционный дом".

Торги состоятся 7 июня по поручению Комитета имущественных отношений в рамках приватизации имущества города. Общая площадь 11 продавемых помещений составляет 2,1 тысячи "квадратов": это 80% от всей площади здания. Заявки принимаются до 30 мая.

Помещения находятся в доме Ф. В. Кранкенгагена, в котором ранее работал государственный керамический институт.

Также Петербург готов продать нежилое здание напротив Казачьих бань.

Фото: citywalls.ru (V_Malyj)