Часы Адмиралтейства встали на профилактику: время на башне остановилось

Временная остановка механизма навела панику среди жителей Северной столицы.

Утром во вторник петербуржцы обеспокоились остановкой часов на башне Адмиралтейства. О непривычной ситуации очевидцы рассказали в социальных сетях. Местные жители отметили. что уже несколько дней время не соответствует действительности.

За объяснениями пресса обратилась к представителю департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России Игорю Дыгало. Капитан первого ранга рассказал, что на самом деле "замершее" время - обычное явление для города на Неве. Регулярно часовой механизм проходит профилактику

Поскольку на башне часы исторические, их периодически ставят на профилактику полностью перед зимним периодом, поэтому ничего опасного заявил спикер

Напомним, что хронометр устройства замер на 4 часах 25 минутах. Сейчас часы продолжают работу в обычном режиме.

Напомним, что на Тихорецком проспекте самовольно построили велодорожку‍.

Фото: Piter.tv