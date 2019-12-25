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Церемония прощания с Андреем Ковалевым пройдет во вторник
Сегодня, 21:08
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smirenny

Церемония прощания с Андреем Ковалевым пройдет во вторник

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Андрей Ковалев был руководителем представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве России.

Во вторник, 11 августа, в Смольном соборе пройдет траурная церемония с представителем Ленобласти при правительстве России Андреем Ковалевым. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Церемония начнется в 10 часов утра. Андрея Ковалева похоронят на Серафимовском кладбище. Руководитель представительства скончался накануне, в субботу, 8 августа, в возрасте 50 лет. Причина смерти пока не называется. 

Ранее мы писали, что 81-летний альпинист из Петербурга погиб в Кабардино-Балкарии.,

Фото: телеканал "Санкт-Петербург"

Теги: церемония прощания с андреем ковалевым
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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