Церемония прощания с Андреем Ковалевым пройдет во вторник

Андрей Ковалев был руководителем представительства губернатора и правительства Ленинградской области при правительстве России.

Во вторник, 11 августа, в Смольном соборе пройдет траурная церемония с представителем Ленобласти при правительстве России Андреем Ковалевым. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург".

Церемония начнется в 10 часов утра. Андрея Ковалева похоронят на Серафимовском кладбище. Руководитель представительства скончался накануне, в субботу, 8 августа, в возрасте 50 лет. Причина смерти пока не называется.

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"