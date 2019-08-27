81-летний альпинист из Петербурга погиб в Кабардино-Балкарии

Мужчина был с группой из шести человек.

Как стало известно в воскресенье, 9 августа, на одной из гор в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии погиб 81-летний петербуржец. Об этом сообщил "Мегаполис".

Группу из шести человек на высоте 3 750 метров настиг камнепад. Сообщается, что спасатели не успели спасти мужчину, он погиб до прибытия специалистов. Группа взбиралась на пик "Трапеция", сигнал был получен утром в воскресенье. К трем часам дня поисковые работы были завершены. Тело погибшего спустили и передали местной следственно-оперативной группе. Личность погибшего устанавливают.

Ранее мы писали, что в пожаре на Озерной набережной погибла женщина.

Фото: ГУ МЧС по Кабардино-Балкарии