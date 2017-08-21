ЦБ ввел временную администрацию в "Кассе взаимного кредита" из Петербурга

Центробанк ввел временную администрацию в потребительском кооперативе "Касса взаимного кредита" из-за неоднократного нарушения нормативов.

Центральный банк РФ ввел временную администрацию в петербургском потребительском кооперативе "Касса взаимного кредита". Регулятор принял решение наложить санкции из-за нарушений финансовых нормативов в своей сфере. Нарушений было выявлено не один раз.

Нынешнее руководство кооператива ограничены. На ближайшие шесть месяцев временную администрацию возглавит Игорь Гулаков, член самарской "Ассоциации антикризисных управляющих". Об этом сообщает "Фонтанка". За работой организации будут следить эксперт и юрисконсульт ЦБ.

На сайте "Кассы взаимного кредита" организацию называют старейшей в Петербурге. Она существует на рынке 17 лет. В компании обслуживают около 14 тысяч пайщиков.