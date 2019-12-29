Центробанк отказался от комиссии для банков за переводы быстрых платежей

Решение вступит в силу с 1 апреля этого года

Об этом сообщили в пресс-службе ЦБ. Тарифы для банков в Системе быстрых платежей обнулят до 30 июня 2022 года. Это касается переводов физических лиц.

- Совет директоров Банка России принял решение обнулить до 30 июня 2022 года свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами. Это позволит кредитным организациям предоставлять своим клиентам - физическим лицам услуги по переводам в СБП также бесплатно либо по минимальным тарифам, - сказано в пресс-релизе.

Нулевой тариф начнёт действовать с 1 апреля 2020 года.

В ЦБ заявили, что такое решение поможет банкам снизить издержки.