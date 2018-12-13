Теперь американская валюта стоит 64,4156 рубля.

Центробанк России понизил курсы доллара и евро на четверг, 23 мая. Об этом сообщает ФБА "Экономика сегодня".

Так, доллар потерял в цене 12,16 копейки. Теперь он стоит - 64,4156 рубля. Кроме того, на сайте регулятора сказано, что единая европейская валюта подешевела на 12,27 копейки. Теперь курс евро остановился в размере 71,8427 рубля.

Напомним, что ведомство заявило, что регулятор не наблюдает дополнительных рисков от возможного включения России в список стран-манипуляторов валютой.

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