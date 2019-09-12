В Центральном районе провели встречу по обсуждению транспортной реформы

Главным решением собрания стала отмена маршруток.

12 сентября состоялась встреча Комитета по транспорту Петербурга, перевозчиков и жителей Центрального района, пишет "Петербургский дневник". Это первое собрание городской структуры и петербуржцев по обсуждению транспортной реформы в городе.

Представители комитета дали жителям рассмотреть план транспортной сети района и внести свои предложения. Итогом встречи стало решение отказаться от коммерческого транспорта и добавить автобусов на некоторых маршрутах.

Зампредседателя комитета Валерий Молодец первым предложил замену коммерческих микроавтобусов на социальный транспорт. Большие традиционные автобусы, по его мнению, удобнее маршруток Они более приспособлены для малобильных пассажиров и людей с детскими колясками. К тому же, для реформы город будет закупать новые автобусы с низким полом, благодаря которому заходить в салон будет легче.

Сейчас в Центральном районе 19 "К"-маршрутов. По предварительному решению петербуржцев и комитета 16 из них закроются, но пустовать привычные коммерческие пути не станут: автобусы обязательно продолжат ходить по следам бывших маршруток. Оставшиеся три коммерческих маршрута сохранятся, но заменятся городскими автобусами. Речь идет о К16, К25 и К90.

Осень для Петербурга – время тщательной подготовки к реформе общественного транспорта. К 2020 году город планирует оптимизировать маршрутную сеть.

Ранее мы писали о графике обсуждений транспортной реформы в Петербурге.

Фото: Piter.tv