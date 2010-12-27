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Центр занятости рассказал, в каких районах Северной столицы легче всего найти работу
Сегодня, 21:18
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TretyakovaS

Центр занятости рассказал, в каких районах Северной столицы легче всего найти работу

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В общей сложности на сайте организации размещено более 40 тысяч заявок от работодателей.

По итогам на 2018 год центр занятости рассказал, в каких районах Петербурга легче найти работу. Так, 40% всех предложений о работе в городе были сосредоточены в Адмиралтейском, Центральном, Приморском, Петроградском и Невском. 

Самыми "популярными" профессиями у работодателей стали инженеры-конструкторы, токари, специалисты по ремонту технологического оборудования, а также электрогазосварщики. Второе место занимают профессии, не требующие квалификации.

Труднее всего найти работу оказалось в Курортном, Петродворцовом, Кронштадтском и Кировском районах - там самое маленькое количество вакансий. Отметим, что больше всего предложений в сферах здравоохранении и образовании, а также в сфере туризма и ресторанного бизнеса.

Теги: новости петербурга, новости спб, центр занятости населения санкт-петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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