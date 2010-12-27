Центр занятости рассказал, в каких районах Северной столицы легче всего найти работу

В общей сложности на сайте организации размещено более 40 тысяч заявок от работодателей.

По итогам на 2018 год центр занятости рассказал, в каких районах Петербурга легче найти работу. Так, 40% всех предложений о работе в городе были сосредоточены в Адмиралтейском, Центральном, Приморском, Петроградском и Невском.

Самыми "популярными" профессиями у работодателей стали инженеры-конструкторы, токари, специалисты по ремонту технологического оборудования, а также электрогазосварщики. Второе место занимают профессии, не требующие квалификации.

Труднее всего найти работу оказалось в Курортном, Петродворцовом, Кронштадтском и Кировском районах - там самое маленькое количество вакансий. Отметим, что больше всего предложений в сферах здравоохранении и образовании, а также в сфере туризма и ресторанного бизнеса.