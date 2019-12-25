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Центр респираторной поддержки открылся после реконструкции
Сегодня, 17:04
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Центр респираторной поддержки открылся после реконструкции

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В Петербурге открыли Центр респираторной поддержки после реконструкции. Об этом сообщила пресс-служба вице-губернатора Олега Эргашева.

Коечную мощность центра увеличили в 2 раза. В учреждении есть программа в области гериатрии, которую впервые применяют на территории России. 

Я благодарю высококвалифицированных врачей анестезиологов-реаниматологов, а также специализированный средний медицинский персонал, которые работают в центре, входят в состав выездной патронажной службы и наблюдают на дому в настоящее время 86 пациентов на ИВЛ.

Олег Эргашев, вице-губернатор Петербурга.

Центр тесно сотрудничает с Городским центром нервно-мышечных заболеваний при СПб ГБУЗ "Городская многопрофильная больница № 2".

Сначала пациентов обследуют и ставят диагноз, затем назначают диспансерное наблюдение, подбирают режимы вентиляции, выдают необходимое оборудование. Среди такого оборудования — аппараты ИВЛ, откашливатели, небулайзеры и другое. Пациенту и родственникам проводят обучения по пользованию аппаратом. 

Если состояние пациента улучшается, то его выписывают на амбулаторное лечение под наблюдение медиков. 

В будущем центр хочет использовать технологии телемедицины, чтобы можно было следить за состоянием пациентов, которые находятся на дому.

Фото: ВКонтакте / Олег Эргашев

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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