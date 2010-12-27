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Центр имени Алмазова в Петербурге отметили золотой табличкой ВОЗ
Сегодня, 6:53
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lesjasap

Центр имени Алмазова в Петербурге отметили золотой табличкой ВОЗ

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НИИ продолжит развивать новые технологии в медицине.

В Центре имени Алмазова в Петербурге появилась золотая табличка. Она напоминает о том, что учреждение сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения. Присвоение почетного статуса говорит о высоком научном и техническом авторитете заведения.

Напомним, что на данный момент Центр планирует развивать совместно с ВОЗ десять направлений. Основной упор, как и прежде, будет делаться на сердечно-сосудистые заболевания. Вместе с иностранными коллегами специалисты буду изучать телемедицину и исследовать новые подходы в здравоохранении.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербурженка с редкой болезнью моямоя рассказала о первых симптомах.

Фото: Piter.tv
 

Теги: воз, центр имени алмазова
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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