Центр имени Алмазова в Петербурге отметили золотой табличкой ВОЗ

НИИ продолжит развивать новые технологии в медицине.

В Центре имени Алмазова в Петербурге появилась золотая табличка. Она напоминает о том, что учреждение сотрудничает со Всемирной организацией здравоохранения. Присвоение почетного статуса говорит о высоком научном и техническом авторитете заведения.

Напомним, что на данный момент Центр планирует развивать совместно с ВОЗ десять направлений. Основной упор, как и прежде, будет делаться на сердечно-сосудистые заболевания. Вместе с иностранными коллегами специалисты буду изучать телемедицину и исследовать новые подходы в здравоохранении.

Ранее Piter.tv писал о том, что петербурженка с редкой болезнью моямоя рассказала о первых симптомах.

Фото: Piter.tv

