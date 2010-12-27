Центр Петербурга зарос тыквами: очевидцы скидывают фото

Увидеть растение можно на набережной реки Мойки.

В Центральном районе города местные жители заметили, что на улице растет тыквенная бахча. Как именно семена попали в землю - неизвестно. Однако, в ближайшем будущем петербуржцы смогут увидеть плоды.

Инцидент произошел днем 29 июля по набережной реки Мойки. О необычном происшествии рассказали свидетели в социальных сетях. Они отметили, что при такой непривычной для города погоде можно рассчитывать и на рост более экзотических видов овощей и фруктов. Одна из жительниц рассказала историю о том, что она посадила в землю семена арбуза - он пророс.

Фото: Вконтакте