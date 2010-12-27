Центр Петербурга встал в пробку из-за ремонта дорог

Утром 21 апреля ремонт дорог в центре Петербурга стал причиной большой пробки в центре города.

Утром 21 апреля в центре Петербурга вовсю идет ремонт дорог. Перекрыты Невский проспект, Владимирский проспект, Обуховский мост (Московский проспект) и Шпалерная улица.

Дорогу на Владимирском будут ремонтировать с 21 по 29 апреля, ремонт Обуховского моста будет осуществляться в два приема: с 21 на 22 апреля – в сторону Технологического института, с 22 на 23 апреля – Садовой улицы, Шпалерная будет недоступна для автомобилистов минимум неделю. Невский откроют к утру понедельника.

На данный момент в Петербурге уровень пробок составляет 4 балла.