Ленинградский центр "Молодежный" принимает первую учебную смену военно-патриотического лагеря "Авангард"

В течение 5 дней 48 юношей пройдут обучение по дополнительной общеразвивающий программе.

В понедельник, 14 марта, в пресс-службе администрации Ленинградской области сообщили, что первыми участниками стали десятиклассники из Центра образования "Кудрово" Всеволожского района.

Пять дней 48 участников будут проходить обучение по дополнительной общеразвивающий программе, направленной на популяризацию воинской службы, освоение специальных умений и навыков. Особое внимание уделят формированию критического мышления, моральных качеств, психической устойчивости и патриотического мировоззрения молодёжи.

Центр военно-патриотического воспитания молодёжи "Авангард" создали на базе центра "Молодежный". Главная задача центра состоит в формировании у молодежи "патриотического мировоззрения, активной жизненной позиции, соответствующих нравственных, морально-психологических и физических качеств будущего гражданина".

Фото: Авангард Центр / Вконтакте