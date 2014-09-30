Цены на сахар упали до минимума с 2021 года

Снижение стоимости объясняют прогнозами о наращивании поставок из Индии и Таиланда.

Цены фьючерсов на сахар упали до минимума с 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные лондонской биржи Intercontinental Exchange.

Уточняется, что цена на сахар-сырец снизилась на 1,6%. Кроме того, после понижения цены сахар стоил 0,1582 доллара за фунт. С начала июня показатель уменьшился на 7,2%. Снижение стоимости объясняют прогнозами о наращивании поставок из Индии и Таиланда.

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