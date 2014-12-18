Цены на продукты в Петербурге резко изменились

Все благодаря замедлению инфляции.

Подешевевшие продукты и замедление инфляции в Петербурге изменили картину цен в октябре, сообщает пресс-служба Банка России. Годовая инфляция в Санкт-Петербурге в октябре снизилась до 7,63 процента, что на 0,29 процентного пункта ниже сентябрьского уровня. В отчете Северо-Западного главного управления Банка России указано, что в число продуктов с наиболее заметным снижением стоимости вошли яйца и сахар. Одновременно выросли цены на чай, кофе и ряд рыбных товаров.

Стоимость яиц за год уменьшилась на 9,84 процента. В течение месяца они также дешевели, однако в октябре средняя цена по сравнению с сентябрем выросла на 3,53 процента. По данным Банка России, расходы птицеводческих предприятий продолжили увеличиваться, и производители отразили эти затраты в конечной стоимости продукции.

Сахар занял второе место среди подешевевших продуктов — его цена снизилась на 3,62 процента за год. В октябре также зафиксировано уменьшение стоимости на 2,08 процента по отношению к сентябрю. Минимальный рост показало сливочное масло — всего 0,44 процента за год, что обусловлено увеличением его производства в стране и снижением цен на мировом рынке. За месяц масло, напротив, подешевело на 2,7 процента. Также уменьшились цены на макаронные изделия, крупы и кондитерские товары.

Среди непродовольственных товаров наибольшее снижение стоимости отмечено на средства связи. За год они подешевели на 5,32 процента, а за октябрь — на 3,21 процента.

Фото: Piter.TV