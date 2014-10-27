Михаил Турукалов: цены на бензин изменятся с ростом акцизов

По мнению генерального директора "Аналитики товарных рынков" Михаила Турукалова, при повышении акцизов на топливо цены на бензин вырастут, это связано с тем, что излишки маржи отсутствуют на оптовом и на розничных рынках.

Как сообщает ФБА "Экономика сегодня", акцизы на топливо вырастут на рубль в общей сложности. Власти планируют провести повышение в два этапа: на 50 копеек за литр в январе и на 50 копеек в июле.



Эти оба этапа превышают индексацию в 4%, предполагаемую в Налоговом кодексе.



Рост акцизов на 50 копеек может повысить цены на топливо на 1,5 процентов, что составляет примерно 60 копеек. Об этом сообщают "Ведомости", ссылаясь на данные чиновников. Также могут вырасти рыночные риски роста цен до конца года - на 2,8 рубля за литр.



По данным инсайдера издания, с индексацией на инфляцию цена топлива может преодолеть барьер в 40 рублей за литр.



По словам генерального директора "Аналитики товарных рынков" Михаила Турукалова, потребители заметят повышение акцизов, их рост приведет к росту оптовых и розничных цен. Также эксперт отметил, что излишки маржи отсутствуют на рынках.



Михаил Турукалов рассказал, что ситуация на рынке в последнее время не изменилась. В пример он привел ситуацию с сокращением добычи ОПЕК - выросла стоимость нефти и нефтепродуктов, и поднялась оптовая цена.



Подводя итоги первого полугодия эксперт отмечал, что рост розничных цен на бензины уже превысил инфляцию.



По мнению Михаила Турукалова, снижение экспортной пошлины и рост акцизов создали предпосылки к установлению высоких оптовых цен на российском рынке.