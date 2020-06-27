ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 19,49% за два дня

Голосование продлится до 1 июля.

За первые два дня голосование по поправкам в Конституции РФ посетило более 21 млн человек. Явка составила 19,49%, сообщила глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова.

По ее словам, участие в голосовании должно быть добровольным. Она заверила, что на любые случаи в ЦИК оперативно реагируют. принуждения должны быть оперативно. Памфилова добавила, что в комиссию уже поступило 105 жалоб на принуждение к голосованию.

Голосование по поправкам к Конституции РФ началось 25 июня по всей стране и продлится до 1 июля. Избирательные участки работают с 8:00 до 20:00.

Видео: ЦИК РФ