ЦБ: в России снижается качество фальшивых денег

В России на один миллион банкнот в обращении приходится семь подделок.

Заместитель председателя Банка России Михаил Алексеев рассказал "Российской газете", что в стране становится меньше высококачественных фальшивых банкнот. Не выявили специалисты и "достойных подделок" 200 и 2000 рублей. Эти банкноты ввели в оборот совсем недавно.

Михаил Алексеев сказал, что в России показатель фальшивых банкнот на порядок ниже, чем, например, в Великобритании.

"Наши банкноты надежно защищены, что подтверждается в первую очередь низким уровнем фальшивомонетничества: 7 подделок на один миллион банкнот в обращении. И это хороший показатель, - сказал он. - Для сравнения, в Великобритании это 112 банкнот на миллион, а в еврозоне - 23", - сказал он.

Подчеркивается, что показатель семь подделок на миллион банкнот в обращении является стабильным с 2018 года. Для сравнения, в 2011 году на миллион банкнот приходилось 17 подделок.

Фото: pixabay