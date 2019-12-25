ЦБ увидел риски при идентификации клиентов банков по видео

Банк России видит угрозы мошенничества при идентификации банковских клиентов по видеосвязи для удаленного открытия счетов. Об этом пишет РБК со ссылкой на отзыв ЦБ на законопроект Ассоциации банков России (АБР).
В Центробанке считают, что мошенники могут использовать поддельный паспорт, а также технологию deepfake. С помощью этой технологии можно подделать внешность или голос человек на видео. По информации издания, эти риски видят также Минфин и Росмониторинг.
"В настоящий момент мы продолжаем работу с заинтересованными участниками рынка по поиску приемлемых решений, которые позволят сделать сервисы видеоидентификации безопасными, надежными и удобными", - сообщил представитель регулятора РБК.
По информации издания, в 2020 году Национальный совет финансового рынка (НСФР) направил в Цен6трнлбанк заявку по поводу пилотного проекта по видеоидентификации клиентов. Предполагалось, что данная функция будет очень полезна для инвалидов, ввести функцию предлагалось и для получения зарплат, соцвыплат.
В настоящий момент НСФР ждет решения от Банка России по данному пилотному проекту.
Фото: cbr.ru
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