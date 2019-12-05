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ЦБ РФ установил факты манипулирования на валютном рынке в 2018 году

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Всего было совершено более 50 сделок с нарушениями.

Центральный банк России заподозрил сотрудника "Внешэкономбанка" в манипулировании на валютном рынке. Об этом сообщили РБК. 

Как стало известно, некий Николай Бычков работал совместно с компанией Fengda Trading  в период с апреля по июнь 2018 года. Они совершали сделки на анонимных биржевых торгах. Всего по такой схеме было совершено более 50 сделок.

В результате компания Fengda получила доход почти в 50 миллионов рублей. В ЦБ отметили, что торговое поведение контрагентов приводило к существенным отклонениям объема торгов валютными инструментами.

Видео: YouTube / 

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Категории: Лента новостей, Тема дня,

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