ЦБ РФ снизил ключевую ставку: что это значит?

Ключевая ставка в России понижена до 7.5%. Это сулит россиянам падение кредитных ставок и общее оздоровление экономики.

Уровень ключевой ставки в России продолжает снижаться. Сегодня, 9 февраля, ЦБ РФ объявил о снижении важного показателя еще на 0.25%. Таким образом, по состоянию на февраль 2018-го ключевая ставка в Российской Федерации составляет 7.5%. Это рекордно низкий уровень за последние годы. Такая тенденция говорит об общем оздоровлении экономики и обещает россиянам более комфортную жизнь.

Заметим, что это уже 7 по счету снижение ключевой ставки в России за последние 13 месяцев. В течение 2017 года ключевая ставка суммарно опустилась на 2.25%.

Как правило, следом за Центробанком свои кредитные ставки понижают крупнейшие банки страны. При этом опускается и средний процент выгоды по вкладам. Это заставляет богатых граждан вкладывать свои средства в активный сектор экономики, что идет на пользу всему государству и бизнесу.

Что такое ключевая ставка?

Ключевая ставка - это, по-сути, нижняя планка, которую на рынке кредитования устанавливает Центробанк РФ. Говоря простым языком, это минимальный процент, под который государство выдает кредиты банкам, крупному бизнесу, госкомпаниям. Ключевая ставка снижается при хороших показателях инфляции и ВВП. Она же повышается, когда инфляция растет, а экономика теряет вес.

Вслед за государством свои кредитные ставки снижают и частные банки. Как правило, это сопровождается ростом потребительского и жилищного кредитования в обществе.