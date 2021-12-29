В Кронштадте торжественно открыли бюст адмирала Исаакова

Церемония в парке "Патриот" собрала делегации из России и Армении в память о легендарном флотоводце.

Торжественная церемония открытия бюста адмирала Ивана Исакова состоялась в кронштадтском парке "Патриот". В мероприятии приняли участие сенаторы, представители правительства, делегация Национального Собрания Армении и командование ВМФ России, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

Адмирал Исаков, Герой Советского Союза, прошёл путь от мичмана до адмирала флота, участвовал в двух мировых войнах и внёс значительный вклад в разработку планов обороны Ленинграда, Крыма и Кавказа. Он также возглавлял Главный морской штаб и входил в правительственную комиссию по подготовке капитуляции Германии.

Его имя навсегда вошло в историю флота и стало частью общей национальной памяти как символ стойкости, вдохновляющей поколения моряков. Акоб Аршакян, заместитель председателя Национального Собрания Армении

Уроженец Армении, Иван Исаков стал одним из выдающихся флотоводцев советской эпохи. Установка бюста в Кронштадте — городе воинской славы — подчёркивает его роль в истории Военно-морского флота и укрепляет исторические связи между народами России и Армении.

Фото: Пресс-служба Балтийского флота