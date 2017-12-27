Бюджетников Петербурга "попросили" собрать подписи за Путина

В Петербурге поступают жалобы от сотрудников, о "просьбе" собрать подписи за Путина

Сотрудники подведомственных организаций комитета по молодежной политике Смольного пожаловались, что их в добровольно-принудительном порядке «просят» собрать подписи в поддержку Владимира Путина на выборах, сообщает "Фонтанка".

"Каждый день без выходных сотрудники разных отделов должны присутствовать на местах (торговые комплексы по городу) и в "рабочей форме" собирать подписи за "нашего кандидата". Разумеется, не по личной инициативе, но это такое "добровольно-принудительное", которое не оставляет выбора", — сообщила 10 января сотрудница СПб ГБУ ГЦСП "Контакт". По ее информации, срочный договор о работе с ней не заключался, отказаться от работы она не может, заявить — тоже, так как боится, что её уволят.

В СПб ГБУ "ЦСЗ ПОМ "Вектор" тоже есть граждане, у которых точно такая же проблема: их «просят» собрать подписи за Владимира Путина. Это учреждение также подведомственно комитету по молодежной политике. В нем редакции "Фонтанки" опровергли какое-либо участие в избирательном процессе. "Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями не ставил подобных задач ни сотрудникам, ни подведомственным учреждениям и иным физическим и юридическим лицам. Жалоб в комитет по данному вопросу не поступало", — отметили в пресс-службе. К тому же отметили, что график работы в подведомственных комитету учреждениях может быть вариативным, а "сотрудники могут брать дополнительную работу".

Напомним, что 9 января в Петербурге начался сбор подписей за выдвижение Путина в президенты РФ, а сами выборы президента пройдут 18 марта.

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