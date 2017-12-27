В Петербурге начался сбор подписей за выдвижение Путина в президенты РФ

В Петербурге начат сбор подписей в поддержку выдвижения Путина в президенты России

В Петербурге начали собирать подписи в поддержку выдвижения Владимира Путина в президенты РФ. Об этом "Фонтанке" 9 января сообщил глава исполкома партии "Единая Россия"Александр Тетердинко.

"Пикеты стоят в крупных торговых центрах в разных районах города", – сказал партиец.

По словам Тетердинко, в сборе подписей участвуют около 50 активистов партии и Общероссийского народного фронта, с ними заключены договоры. За весь период работы сборщики получат 5 тысяч рублей за участие в пикетах. Сбор подписей будет проходить в течение двух недель «Все зависит от количества и качества собранных ими подписей», – отметил Тетердинко. Он подчеркнул, что в ближайшее время в Северной столице будет открыт предвыборный штаб Владимира Путина, который будет информировать избирателей о процессе сбора автографов.

Как самовыдвиженцу, Владимиру Путину предстоит собрать 300 тысяч подписей по всей России. В одном регионе может быть собрано не больше 7,5 тысяч.

Напомним, что выборы президента пройдут 18 марта 2018 года.

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