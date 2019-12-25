Нелегальная занятость в Петербурге пополнила казну на 340 млн за полгода

Почти 700 организаций попались на нелегальной занятости в Петербурге в 2026.

В первом полугодии 2026 года бюджет Санкт-Петербурга получил ₽340 млн дополнительных налоговых поступлений. Это стало результатом мер по борьбе с нелегальной занятостью. Об этом сообщили в пресс-службе городского комитета по труду и занятости.

Признаки нарушений законодательства в сфере оформления трудовых отношений выявили почти у 700 организаций. В первые месяцы года состоялось 46 заседаний комиссии и районных рабочих групп. На них были вызваны 682 организации, в которых нашли признаки нарушений. Об этом рассказали в комитете.

По итогам проверок работодатели перечислили дополнительные суммы НДФЛ и страховых взносов. За счет этих выплат городской бюджет пополнился на ₽340 млн.

Полученные средства могут направить на развитие социальной инфраструктуры, благоустройство, содержание и развитие городских территорий, а также на реализацию социальных программ.

В России средняя пенсия работающих выросла за год на 2,6 тыс. рублей.

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