Бузова взорвала Instagram зажигательным танцем под свой новый трек

Танец Бузовой взбудоражил подписчиков в Instagram. Обсуждение, рассуждение и похвалу собрало видео, опубликованное артисткой 25 августа.

Танец Бузовой набрал более полумиллиона просмотров. Известная телеведущая, теперь и певица опубликовала видео, на котором танцует и говорит о своей любви к подписчикам.

Ольга Бузова призналась, что она "тащится" от своей песни "Мало половин" в английской версии. "Аааааа не могу поверить своим глазам. Уже 2е место в #itunes. Я, правда, очень горжусь этой работой, для меня это совершенно новый этап и уровень...в исполнении и звучании. У меня сразу возникло желание записать #МалоПоловин на английском языке, а когда мы перевели песню и доделали аранжировку, то получился абсолютно новый независимый трек, от которого я сама лично тащусь уже 2 месяца...Мне Мало Половин, и всегда Not Enough For Me...", - пишет в своем Instagram артистка.

Бузова продемонстрировала себя на видео в новой прическе, в крошечном купальнике и юбке алого цвета. И, конечно, свои пластические возможности. Пользователи сети по традиции разделились на две стороны: одни всецело поддерживают артистку, другие считают ее "наивной дурой".

"Как по мне бред вообще. И звезда из неё уж простите никакая! И образ выбрала себе наивной дуры, к 30 годам пора уже что то менять, смотреть противно!", "Придурочная какая-то.... неадекватов вывезли на природу?", "Просто жесть, так отвратительно, неужели самокритики абсолютно нет, даже чайной ложки".

"Оляяя, весь день без перерыва слушаю, трек шикарный как и ты, самая любимая", "Боже мой сколько завистников. Прочитала пару комментариев. Противно.", "Оленька, ты самая лучшая!!! Много добилась за все время, это очень похвально! Стремись, иди за своей мечтой и занимайся всем, что только сердце просит. Успехов! Везения! Любви!"

Помимо новоиспеченного трека подписчики отметили фигуру певицы. Или ее отсутствие: "Смотреть страшно. Одни кости.", "Оля твоя худоба кажется уже не здоровой!", "Не пора ли сделать грудь?"

Фото: Instagram buzova86