Бузова сдерживает слезы после новости о свадьбе Тарасова

Ольга Бузова заметно тяжело переживает новость о том, что ее бывший муж Дмитрий Тарасов сделал предложение своей новой девушке.

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов заявили о своей помолвке 22 декабря. Поклонники Ольги Бузовой стали сразу же переживать за чувства артистки и не знали, как отреагирует на эту новость бывшая жена футболиста.

Бузова некоторое время "пропала" из сети, но позже все таки разместила на своей странице в Instagram видео, в коротком заметно, что Ольга буквально на грани, кажется, что прямо сейчас слезы потекут с ее глаз. Стоит отметить, что на видео она находится за рулем и поет свою песню "Мои люди всегда со мной".

Позже Бузова опубликовала фотографии и видео с мужчиной. Подписчики подозревают, что Ольга сделала это намеренно.

Фото, видео: Instagram - buzova86