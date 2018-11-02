Ольга Бузова призналась, что родители лишили ее детства

Телеведущая откровенно рассказала о том, что родитель очень рано заставили ее быть независимой и самостоятельной.

Ведущая "Дом-2" Ольга Бузова призналась, что в детстве родители воспитывали ее в строгости, а в 16 лет отправили ее работать.

Бузова до сих пор не может понять, почему родители не дали ей еще два года насладиться детством. По признанию ведущей, сейчас ее мать удивляется, почему что дочь-принцессу не носят на руках, и она всего добивается сама. Бузова уверена, что это происходит потому, что в детском возрасте мать посоветовала идти работать, раз она хочет модные джинсы. Теперь телеведущая убеждена, что ее никто не обеспечит лучше, чем она сама.

Постепенно родители приняли выбор Ольги - быть на виду и работать на телевидении - и все реже даэт советы, хотя сначала они противились ее работе в шоу-бизнесе. По словам телеведущей, родные ее поддерживают и говорят, что девушка все равно сделает все по-своему.

Ранее сообщалось, что покупателям "Пятерочки" разрешили забирать домой картонные фигуры Ольги Бузовой.

Фото: ВК / Ольга Бузова.