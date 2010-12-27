Мытный двор стал зоной малоэтажной застройки

В Смольном пришли к компромиссному решению по проводу спорной территории.

В Центральном районе Петербурга чиновники внесли изменение в территорию Мытного двора. Согласно поправкам в Генеральном плане города, участок на Старорусской улице теперь будет являться зоной малоэтажной застройки. Такое решение приняла комиссия во главе с вице-губернатором Северной столицы Игорем Албиным.

Один из представителей комиссии Александр Карпов рассказал, что решение об уменьшении этажности - компромисс для петербуржцев и инвесторов. Создавать строения ниже 2-4 этажей предпринимателям невыгодно, но большие многоэтажные дома в историческом центре не хотят видеть местные жители.

Это компромиссное решение: жители не получат парка, а застройщик – 4-5 (лишних) этажей. В результате там будет вечная автостоянка. По крайней мере, до изъятия земельного участка добавил спикер

Отметим, что сам Мытный двор является предметом обсуждения градозащитников и местных жителей, предпринимателей и чиновников.Стороны надеются, что на территории обустроят парк, жилой комплекс или генконсульство США соответственно. Однако, после проблем во взаимопонимании с Западными коллегами, участок отдали под застройку бизнесменам.

Фото: Piter.tv