В Брянске нашли подростка, который помог обмануть четырёх пенсионеров на 1,6 млн рублей

Полиция задержала юношу, который работал в качестве курьера.

Российские правоохранительные органы на территории Брянской области выявили подростка, который помог обмануть четырёх пенсионеров на 1,6 миллиона рублей. В пресс-службе регионального управления МВД указали, что преступники звонили пожилым людям и представлялись сотрудниками полиции. Они уведомляли людей о серьёзных автомобильных авариях с участием их родственников. Ради того, чтобы "виновники" могли избежать уголовной ответственности или выплаты денежных средств на лечение пострадавших аферисты требовали передать наличные через таксистов.

В свою очередь 16-летний задержанный, действуя как посредник, забирал у таксистов пакеты с деньгами и вещами, избавлялся от последних и переводил средства через банкомат на счета злоумышленников. пресс-служба МВД РФ

За свою роль несовершеннолетний юноша оставлял себе десять процентов от каждой суммы. В ходе допроса молодой человек признался оперативникам в том, что догадывался о криминальном характере работы. Однако местный житель все равно согласился на условия работодателя ради лёгкого заработка. Спустя неделю после начала преступной деятельности его поймали. В отношении подозреваемого ведется уголовное дело по статье 159 УК РФ. Сейчас злоумышленник находится на свободе под подпиской о невыезде.

Россиян предупредили о новой схеме мошенников с доступом к сим-картам и мобильному банку.

Фото и видео: МВД Медиа