Британский канал показал мир "глазами Путина"

Авторы собрали самые яркие высказывание президента в интервью.

Британский телеканал Channel 4 выпустил программу под названием "Мир глазами Владимира Путина". Передача вышла в эфир 30 октября.

В ней авторы собрали подборку из бесед главы РФ с Владимиром Соловьевом, Дмитрием Киселевым и Анной Чапман. В ней они собрались самые яркие высказывания Путина о Британии. Например, его слова о том, что "Британия скатилась до общественного туалета" или "британцами манипулируют спецслужбы".

Фильм был показан с английскими субтитрами.

Фото: прямая линия с Владимиром Путиным