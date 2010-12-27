  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Британский канал показал мир "глазами Путина"
Сегодня, 15:19
38
Rybka123

Британский канал показал мир "глазами Путина"

0 0

Авторы собрали самые яркие высказывание президента в интервью.

Британский телеканал Channel 4 выпустил программу под названием "Мир глазами Владимира Путина". Передача вышла в эфир 30 октября.

В ней авторы собрали подборку из бесед главы РФ с Владимиром Соловьевом, Дмитрием Киселевым и Анной Чапман. В ней они собрались самые яркие высказывания Путина о Британии. Например, его слова о том, что "Британия скатилась до общественного туалета" или "британцами манипулируют спецслужбы". 

Фильм был показан с английскими субтитрами. 

Фото: прямая линия с Владимиром Путиным

Теги:
Категории: Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии