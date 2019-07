Крис Норман прервал концерт в Петербурге из-за ужасного звука

Британский музыкант выступал на фестивале "Белые ночи".

В субботу, 13 июля, в Ледовом дворце прошел концерт в рамках фестиваля "Белые ночи". Британский музыкант завершил свое выступление на нем раньше времени, так как оказался недоволен звуком.

Бывший солист группы Smokie нецензурно выразился в микрофон. "The sound in really sh*t", – сказал он. Артист ушел со сцены, но вскоре вернулся и продолжил выступление.

Напомним, на фестивале "Белые ночи Санкт-Петербурга" Дайнеко и Лобода исполнили песни Пугачевой. Также на концерте выступили Григорий Лепс, Дима Билан, Ирина Дубцова, Светлана Лобода, группа "Земляне", Level 42, Джосс Стоун, Бонни Тайлер и другие музыканты.

Видео: natololo / Instagram