Британские истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтикой

В Минобороны РФ не прокомментировали данную информацию.

Британские истребители сопроводили российский Ил-20 над Балтийским морем. Об этом заявили представители Королевских ВВС. Они рассказали, что самолеты Typhoon, базирующиеся в Литве, поднимались в воздух 2 июня. Они патрулировали воздушное пространство стран Прибалтики.

На данный момент в Минобороны РФ не прокомментировали ситуацию. Ранее военные неоднократно говорили о том, что все полеты дальней авиации проводятся в строгом соответствии с международными стандартами. Самолет Ил-20 предназначен для радиоэлектронной разведки. Он оснащен радиолокаторами бокового обзора, фотоаппаратурой, инфракрасным сканером, спутниковой связью и оптическими датчиками.

Напомним, что Прибалтийские государства не имеют собственных самолетов, которые могут заниматься воздушным патрулированием. С момента вступления стран в НАТО (с апреля 2004 года) охраной неба в порядке ротации занимаются участники Североатлантического альянса. Истребители базируются на территории литовского аэропорта Зокняй в пяти километрах от Шауляя. С 2014 года у НАТО появилась дополнительная площадка - авиабаза Эмари.

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